Zülal Kalkandelen: Bunun anlamı, hapisteki PKK'lilere af mıdır, başka pazarlık konuları varsa nedir?

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Bu, terör örgütü lideriyle bir anlaşma yapıldığının işaretidir. Bunun anlamı, hapisteki PKK’lilere af mıdır, başka pazarlık konuları varsa nedir?

PKK adlı örgüt, onca yıldır sürdürdüğü terörist faaliyetlerden sonra şimdi neyin karşılığında silah bırakıyor? Birtakım anayasa düzenlemeleri, örneğin vatandaşlığı tanımlayan 66. maddede Öcalan’ı memnun edecek değişiklikler mi yapılmak isteniyor? Yoksa daha da ileri mi gidilecek?

Gerçek şudur ki Cumhur İttifakı DEM’i memnun edecek anayasa değişikliklerini yapıp onları yanına çekerken Erdoğan, 4. kez seçime girip tek adamlığını sürdürme peşindedir.

Kapalı kapılar ardında aylardır sürdürülen gerçekleri bilmek her vatandaşın hakkıdır!

Zülal Kalkandelen’in yazısı