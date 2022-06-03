Zülal Kalkandelen: Bu, bir siyasetçinin halka uyguladığı psikolojik şiddettir

Halkın tümünü kapsayıcı olması gereken bir makamda oturan kişinin ağzından bu hakaretleri duyarak tam 20 yıl geçirdik. Bu, bir siyasetçinin halka uyguladığı psikolojik şiddettir!

Toplumu “yandaşlar” ve “diğerleri” olarak ikiye ayrıştıran birinin cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmesi, siyaset tarihi açısından incelenmesi gereken bir olaydır.

Hiçbir zaman oy alamayacağını bildiği kesimlere hakaret etmekte sakınca görmeyen, ağzını açtığı anda kin saçan, hiçbir sınırı olmadan insanları aşağılayıp ötekileştiren birinin ülkeyi temsil eden bir görevde olması, toplumsal huzuru yok etmiştir.

Zülal Kalkandelen’in yazısı