Zülal Kalkandelen: Bir sanatçının konseri, kadınların özgürlüğünü savunduğu için iptal edilemez

Festivali düzenleyen AKP’li Isparta Belediyesi, sanatçıyı afişten çıkardı. Çünkü Mosso, geçen haftalardaki bir konserinde sahnede kadınların kıyafetlerini eleştirenler hakkında şunları söylemişti:

“Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız, ne yapmanız, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun!”

Bu konuşmasından sonra yobazlar tarafından hedef gösterildi ve konseri kaldırıldı.

İfade özgürlüğünün olduğu bir demokraside kimse bu muameleye maruz kalamaz. Bir sanatçının konseri, kadınların özgürlüğünü savunduğu için iptal edilemez. Laikliğin gerçek anlamda uygulandığı bir ülkede hiç kimseye bu haksızlık yapılamaz.

Zülal Kalkandelen’in yazısı