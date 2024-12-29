Zülal Kalkandelen: Ana muhalefet partisinin helalleşme politikalarının bedeli halka ödetildi

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Ana muhalefet partisinin helalleşme/normalleşme politikalarının bedeli çok ağır bir biçimde halka ödetildi. Kılıçdaroğlu, izlediği yanlış politikalar sonucunda genel başkanlığı bırakmak zorunda kaldı. Kemalistleri dışlayıp partisini iyice sağa çekerek yaptığı yanlışlar, bugün hâlâ AKP’ye yarıyor. Son olarak CHP’den aday gösterilerek milletvekili seçilen Gelecek Partili Nedim Yamalı AKP’ye katıldı. Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise “ruhen hiçbir zaman AKP’den kopmadığını” söyleyerek oraya dönmenin yolunu yapıyor.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun yerine Ekrem İmamoğlu’nun operasyonuyla geçen Özgür Özel de ilk göreve geldiğinde yazdığım gibi grup başkanvekilliği sırasında Kılıçdaroğlu döneminin yanlışlarına ortaktı, CHP listelerinden milletvekili verme politikasını da desteklemişti. Genel başkan olarak kısa sürede önceki yanlışlara yeni yanlışlar ekledi, CHP Atatürkçü tabanını rahatsız eden söylemlerde ısrar etti. 31 Mart’ta Türkiye genelinde yüzde 37.8 oy alan partisinin oy oranı dokuz ayda geriledi, CHP birinci parti konumunu yitirmeye başladı.

AKP’nin oyunun artışında Suriye’deki olayların etkisi de var ama Erdoğan’a manevra yapma zamanını kazandıran Özgür Özel yönetimindeki CHP’dir. 31 Mart’ta seçmenin verdiği mesajı akıllıca kullanarak erken seçim için hemen bastırmaları gerekirken yumuşama/normalleşme söyleminde ısrar ettiler. O dönemde de belirttiğim gibi aslında yapılan, Kılıçdaroğlu’nun başlattığı helalleşmeyi bir ileri aşamaya taşıyıp Saray rejimini meşrulaştıracak şekilde genişletmekti. Bu yüzden TBMM Genel Kurulu’na Erdoğan girince CHP grubuna ayağa kalkma talimatı bile verildi!

Zülal Kalkandelen’in yazısı