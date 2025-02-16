Zülal Kalkandelen: 5 yılda 54 yaban keçisinin canı, 5 milyon 808 bin TL karşılığında avcılara satıldı

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5 yılda 54 yaban keçisinin canı, 5 milyon 808 bin TL karşılığında avcılara satıldı. Bu güzelim hayvanları tüfekle vurup katletmek isteyen birtakım avcılar, 40 farklı ülkeden Türkiye’ye geldiler ve keçileri öldürüp gittiler.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise bu canların “hasat edildiğini” açıkladı!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer bu konuyu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM gündemine taşıyınca bakanlığın verdiği yanıtta ortaya çıktı bu.

Bakanlığın yazısında aynen şu satırlar yer alıyor: “2024-2025 av yılında 325 yaban hayvanının av turizmi kapsamında hasat edilmesine izin verilmiştir. Niğde Aladağlar’da av turizmi kapsamında son beş yılda 54 yaban keçisi, yabancı avcılar tarafından 5.808.427 TL bedel karşılığında hasat edilmiştir.”

“Av turizmi” gibi bir ifadenin ortaya çıkmış olması, insan türünün yıkıcılıkta vardığı en dip noktadır. Bu kirli ticarete “Hem gezin hem de öldürün!” şeklinde bir slogan da bulabilirler yakında!

Zülal Kalkandelen’in yazısı