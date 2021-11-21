Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor

Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık’ta başlıyor. Kış lastiği takmayan sürücülere 846 lira ceza kesilecek.

Fotoğraf: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor. Söz konusu yetki, bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı’nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.



Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık’tan 1 Nisan 2022’ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek.

Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı kapsamında 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.

Uygulama ‘hususi’ değil, ‘ticari’ araçlarda zorunlu

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.



Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, yedi derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.