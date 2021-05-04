Zorlu Holding’den iklim krizine karşı ‘net sıfır emisyon’ hedefi

Zorlu Holding, iklim krizine karşı 2030 yılına kadar ‘net sıfır emisyon’a ulaşma hedefi koydu.

‘Net sıfır emisyon’, Paris Anlaşması kapsamında kabul edilen maksimum 1,5 °C’lik küresel ısınma hedefini yakalayabilmek için ülkelerin ulaşması gereken sera gazı emisyon düzeyi demek.

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Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Zorlu Holding dünyadaki paydaş temelli dönüşüme cevap verdiği Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda benimsediği ‘sorumlu yatırım holdingi’ anlayışıyla; çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarında belirlediği değer yaratacak hedeflerini; grup şirketlerinin de sahiplendiği ve ihtiyaçları özelinde yönettiği bir dönemi başlatıyor.

2030 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı amaçlayan Zorlu Grubu, 2050 yılına kadar bu hedefi tüm değer zincirini kapsayacak hale getirecek.

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Atıkları 2030’a kadar yüzde 50 oranında azaltmayı ve 2050’ye kadar da sıfır atık noktasına ulaşmayı hedefleyen Zorlu Grubu, 2030’a kadar kullanılan suyun yüzde 50’sini, 2050’ye kadar da tamamını geri kazanmayı amaçlıyor. 2030’a kadar yüzde 100 sürdürülebilir tedarik zinciri hedefleyen Grup, ayrıca 2030’a kadar FAVÖK’ünün yüzde 1’ini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı veren çalışmalara ayıracak.“

FAVÖK, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar demek.

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül de “Karbonsuz ve daha sorumlu bir ekonomiye geçişi hızlandıracağız” dedi.