Zoom, ‘toplantısız çarşamba’ politikasını da sonlandırdı

Zoom, şirket içerisinde sürdürülen ‘çarşamba günleri toplantı düzenlenmesini yasaklayan’ politikasını kaldırdı.

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Bloomberg’ün haberine göre şirketin çalışanlara gönderdiği yazıda, bu politikanın şirket içi işbirliğinin engellendiği savunuldu.

Söz konusu politika, pandeminin ilk zamanlarında uygulanmaya başlamıştı. Zoom’un Mart 2022’de düzenlediği şirket içi ankete göre çalışanların yüzde 84’ü politikanın devam etmesini istiyordu.

Zoom’un bu dönemde yayımladığı bir metinde de bu uygulamanın çalışanların ‘zamanlarına saygı duymak’ ve ‘zihinsel olarak ara vermelerini teşvik etmek’ amacıyla hayata geçirildiği belirtilmişti.

Ayrıca geçen günlerde Zoom, ofisin 50 mil (80,47 kilometre) yakınında çalışan personelin haftada iki gün ofise gelmesi gerektiğini açıklamıştı. Zoom, pandemi sırasında insanların uzaktan çalışmasına olanak sağlamıştı.