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Yaramazlara biraz batar!

Zonguldak’ta 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Fotoğraf: DHA

Dağlıca köyünde sünnet düğününde dağıtılan tavuk yemeğini yiyen 35’i çocuk, 80 kişi bir süre sonra rahatsızlandı.


Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

AA’nın aktardığına göre çeşitli hastanelere kaldırılan 80 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ilçe tarım müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.

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