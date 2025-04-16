Ziya Güler: CHP'den farklı seslerin gelmesi Kürtlerin ismini ara sıra dillendiren Özel'i de arada 'bırakmış gibi'

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Özgür Özel, kendi gündeminin merkezine koyduğu adalet ve hukuku, tüm kimliklere değil ama tüm mağdurlara eşit derecede uygulanması gerektiğinin mücadelesini verirken, kimlik mağduru toplumlara ise CHP’nin adaleti altında herkes mutlu olacaktır yaklaşımları sergiliyor. Bu ülkenin en mağdur halkı olan Kürtlerin ismini ara sıra dillendirse de CHP içinden farklı derin seslerin gelmesi, Özel’i de arada ‘bırakmış gibi’ umuyorum.

CHP, üstlendiği rol ve misyon gereği Atatürk’ün tüm yaklaşımlarını ve düşüncelerini bu halka tanıtma gibi bir görevi oluyor. Mevcut durum, CHP’nin mevcut yönetiminin, Atatürk’ün bugün için öngördüğü yazılarını, konuşmalarını, kongre ve konferans konuşmalarını tüm kamuoyuna tanıtması, demokratik zeminin oluşumu için önemli bir katkı sunacak, bu açık ve ortadadır. Belki bu konuda farklı düşünceler ve sesler çıkabilir ama, o sesler şunu iyi biliyorlar ki Atatürk’ün tarihi hakkındaki tüm belgeler müfredatta yer almıyor.

Ümit Özdağ’ın, “ben Atatürk’ün militanıyım” dediği bu ülkede Atatürk hakkında bazı şeylerin ters gittiğini aklı başında her insan anlar. Atatürk’ün yaptığı açıklamalar, kurduğu 1921 Anayasası öncesi ve sonrası, özelikle Sivas kongresi belgeleri ve İznik konuşması gibi hayati önemde olan bu saklı tarihî gün yüzüne çıkarmak CHP’nin hem görevi hem de sorumluluğudur. Yapılacak bazı açıklamaların Türkiye’nin önümüzdeki yüz yılını etkileyebileceği gibi geçmiş yüzyıl için barış atmosferine katkısı olabileceğini düşünüyorum. Bu düşüncenin amacı, Atatürk’ü yeniden tartışmaya açmak değil, Atatürk adına konuşanlara bir daha tartışma zemini vermemek oluyor.

Ziya Güler’in yazısı