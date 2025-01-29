Ziya Güler: Bizdeki ana muhalefet partisi Tayyip beyin deyimiyle 'evlere şenlik'

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Bizdeki ana muhalefet partisi Tayyip beyin deyimi ile “evlere şenlik” bir muhalefet.

Hepimizin bildiği, yakından takip ettiği ve 100 yıldır kanayan bir yara olan Kürt sorununa ilişkin bazı gelişmeler yaşanıyor. Henüz bir süreç demek erken olsa da Kürt sorununa ilişkin tarihi gelişmeler yaşanıyor. Devlet bahçelinin 22 Ekim çıkışından bu yana bazı önemli gelişmeler de yaşandı. PKK lideri Abdullah Öcalan ile iki görüşme gerçekleşti ve bunu DEM Parti içinde ki bir heyet gerçekleştirdi. (Şu aralar iktidar her ne kadar ben oynamak istemiyorum dese de mendili eline almış bir kere. Yani oynamadan duramaz. Oynamak istemediği bir oyunun başlamasına müsaade etmemeyi çok istedi ama başaramadı) ilerleyen “süreçte” çok ciddi şeyler de dile geldi. Örneğin AKP ve MHP’nin her yerde dillendirdiği “ şartsız şurtsuz silah bırakacaklar çağrısına PKK lideri Abdullah Öcalan son görüşmede kısmen cevap verdi. “silahları ortaya çıkaran nedenlerin varlığından söz etti. Özetle “süreç tüm ciddiyeti ve hayatiliği’’ ile devam etmekte ve ana muhalefet partisinden adeta çıt yok.

Şimdi tamamen hakkını da yemeyelim. Bahçeli’nin çıkışından sonra Özgür Özel de bir şeyler söyledi. Ne demişti? Ben Kürtlere devlet vaat ediyorum dedi. Gerçekten ilk duyduğumda biraz gülmüştüm. Yani Sayın Özel Kürt halkı son yüz yıldır devlet kelimesini duyunca ya dağa kaçıyor ya da sınırı aşıp diğer komşu ülkelerde yaşayan Kürt köylerine gidiyor. Annem bazen babam hakkında bir anısını anlatırken “baban o zamanlar kaçaktı” derdi. Çocukken çok anlamazdık kaçak ne demektir. Büyüdük biz de kaçak olduk. Yani deneyimleyerek öğrettiler ve öğrendik. Şimdi sen bu devleti nasıl Kürtlere vaat ediyorsun. Gerçeği öğrenmek istiyorsan git bir Hakkâri’nin köyüne ve önüne gelen ilk çocuğa sor. Sen devlet istiyor musun diye sor. Sana ne cevap verirse benim de kabulümdür.

Ziya Güler’in yazısı