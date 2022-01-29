Ziya Adnan: Sarı-kırmızılılar korkulu rüya görebilir

Oysa şampiyon olmak kadar küme düşmek de vardı takımların kaderinde. Bazen büyükler de düşerdi. Şimdilerde Galatasaray, küme düşme hattının yalnızca üç puan uzağında. Her ne kadar ihtimal verilmese de sarı-kırmızılılar önümüzdeki haftalarda sorunlarını halletmediği takdirde korkulu rüya görebilir. Ama futbolun içinde bunlar da var. En büyük kulüplerin bile düştüğü anlar… Şimdi onları anımsama vakti.

Ziya Adnan’ın yazısı