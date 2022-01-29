Ziya Adnan: Sarı-kırmızılılar korkulu rüya görebilir

Oysa şampiyon olmak kadar küme düşmek de vardı takımların kaderinde. Bazen büyükler de düşerdi. Şimdilerde Galatasaray, küme düşme hattının yalnızca üç puan uzağında. Her ne kadar ihtimal verilmese de sarı-kırmızılılar önümüzdeki haftalarda sorunlarını halletmediği takdirde korkulu rüya görebilir. Ama futbolun içinde bunlar da var. En büyük kulüplerin bile düştüğü anlar… Şimdi onları anımsama vakti.
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Anketlerde enflasyon beklentisi yüzde 50’ye dayandı
Reuters’ın 17 katılımcıyla düzenlediği ankette ocak ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 46’ya yükseldi. AA anketindeyse bu oran yüzde 48,42. Enflasyonun bu oranlarda olması asgari ücrete yapılan zammın daha ilk aydan eriyeceği anlamına geliyor.
İBB’nin taksi teklifi 12’nci kez reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) 12’nci kez getirdiği 500 engelli taksi ve 5 bin yeni taksi önerisi bakanlık ve esnaf odası temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.
Analiz: ‘Arka kapıdan döviz satışı’ sürüyor; hesaplama yapmak artık daha zor
Muhalefetin ‘arka kapıdan döviz satışı’ olarak nitelediği, Merkez Bankası’nın (MB) rezerv kaynaklı müdahaleleri ocakta azalmasına rağmen devam etti. Reuters’ın bankacılık kaynaklarından aktardığına göre rezervler geçen hafta olması gerekenden 600 milyon dolar ile 1 milyar dolar daha az arttı. Yine bankacılara göre tutar kurdaki istikrarlı seyir için kullanıldı.
İçişleri genelgesi: Atıl haldeki hurda araçlar toplatılacak
İçişleri Bakanlığı’nca 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre kara yolunu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş veya hasara uğramış araç sahiplerinin uyarıya rağmen çekmediği araçları trafikten men edilecek.
Türkiye’den Avrupa’ya kasım ayında 2 bin 500’den fazla iltica başvurusu
Türkiye’den Avrupa ülkelerine yapılan iltica başvurusu sayısı Kasım 2021’de 2 bin 571 oldu.