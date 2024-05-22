Ziraat’in kredisini ödemeyen Demirören binaları devretmeye başladı

Demirören Holding, Ziraat Bankası’ndan aldığı ve altı yıldır ödemediği kredilerin bu yılki taksitlerinin karşılığı olarak bazı binaları devretti.

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Doğan Holding’den Hürriyet, Posta, Hürriyet Daily News, Fanatik gazeteleri; CNN Türk ve Kanal D televizyonları, DHA ve YAY-SAT’ın da bulunduğu şirketleri toplam 916 milyon dolara alan Demirören Holding, bu paranın büyük bir kısmını (895 milyon dolar) Ziraat Bankası’ndan aldığı krediyle ödemişti.

Ancak Demirören bu krediyi altı senedir ödemiyordu. Dünya gazetesinin haberine göre Demirören, bu yıl ödemesi gereken 70 milyon dolarlık taksitler için yayın grubuna ait çok sayıda gayrimenkul ve taşınmazı Ziraat Bankası’na devretti.

Demirören bu kapsamda Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık bünyesinde bulunan gayrimenkullerin bir kısmını 1 milyar 287 milyon 922 bin TL karşılığında bankaya sattı.