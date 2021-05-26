‘Zindaşti davası’nda sanık polis: Emniyet müdürü talimatla dosyadan çıkarıldı

CANAN COŞKUN

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti, adamları ve Zindaşti’ye emniyetten bilgi sızdıran üç polis hakkındaki davada sanık polislerden Erkan Kocabaş, emniyet müdürü Mustafa Kaymış’ın isminin dosyadan şube müdürü Gaffar Demir’in talimatıyla çıkarıldığını söyledi. Demir, aynı zamanda Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’ın teyzesinin oğlu.

Kim bu Zindaşti?

Zindaşti ismi ilk olarak, 24 Eylül 2007’de İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 kilo eroinle yakalanıp tutuklanmasıyla gündeme gelmişti. Aynı yıl ‘FETÖ’den firari savcı Zekeriya Öz’e ifade veren Zindaşti, sonrasında ‘gizli tanık’ olma şartıyla serbest bırakılmıştı.

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26 Eylül 2014’te yine Büyükçekmece’de seyir halindeki bir araca ateş açılması sonucunda Zindaşti’nin kızı Arzu Şerifi Zindaşti ve Devrim Öztunç hayatını kaybetmişti. Katil zanlıları Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar da 22 Aralık 2014’te Küçükçekmece’de silahlı vurularak öldürülmüştü.

Zindaşti 6 Nisan 2018’de, bu kez adının karıştığı 10 cinayet ve ‘FETÖ’ bağlantısı sebebiyle yeniden tutuklanmıştı. Altı adamıyla birlikte 11 Ekim 2018’de sürpriz bir biçimde tahliye edilen Zindaşti, saatler içinde sırra kadem basmıştı.

İddianamede neler var?

Mevcut davada ikisi mağdur-müşteki olmak üzere ikisi de tutuklu 20 şüpheli var.

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*İddianameye göre;

*Zindaşti’nin Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar’ın yanısıra İlhan Ünğan’ın öldürülmesiyle ilgisi olabileceğine dair bazı bulgulara rastlandı. Zindaşti ile o dönem İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ergül Kapukaya arasında söz konusu cinayetlerle ilgili bilgi ve belge paylaşımı yapıldı.

*Hacı Osman Sezen öldürülmeden 18 gün önce 4 Aralık 2014’te kimlik bilgileri ve fotoğrafı Kapukaya tarafından Zindaşti’ye gönderildi.

*Kapukaya’nın yanısıra Gönen Karakaya ve Fatih Yılmaz da Zindaşti’ye çalışıyordu.

İstenen cezalar ise şöyle:

Zindaşti’ye, üç kişiyi ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçundan üç yıldan dokuz yıla, ‘birden fazla kişiyle silahla tehdit’ suçundan bir yıldan 2,5 yıla, ‘silahla kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan üç aydan dokuz aya ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan iki yıldan beş yıla olmak üzere toplam altı yıl üç aydan 17 yıl üç aya kadar hapis,

Şüphelilerden Ali Koçak’ın iki kişiyi ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ikişer kez, Ekrem Öztunç, İlker Dağlı, Tolga Hakan Ceyhan, Efkan Öveç ve Cem Dursun’un da aynı suçtan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis,

Polis memurlarının da aralarında bulunduğu diğer şüphelilere de ‘örgüt üyeliği, örgüt adına suç işlemek, suç üstlenme, verileri aykırı olarak ele geçirme, silahla tehdit ve görevi kötüye kullanma’ gibi suçlardan dokuz ay ile 22 yıl altı ay arasında hapis.

Davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya yedi tutuksuz sanık ve Zindaşti’nin öldürdüğü öne sürülen İlhan Ünğan’ın ağabeyi Orhan Ünğan katıldı. Güvenlik önlemi kapsamında salonda sivil polisler tutuldu.

Duruşmada ilk olarak Zindaşti’nin Mart 2016 tarihli bir suçu üstlenmesi için para teklif ettiği öne sürülen İsmail Güçlü konuştu.

Başka suçtan tutuklu bulunan Güçlü, Zindaşti’yi mahalleden birinin aracılığıyla tanıdığını söyledi. “Bana söylenen Zindaşti’nin işinsanı olduğu, milletvekilleriyle, bakanlarla arkadaş olduğuydu” diyen Güçlü, Zindaşti ile Basın Ekspres yolunda bir ofiste buluştuğunu belirtti. 25 Mart 2016’da İstanbul’un Sarıyer ilçesinde işlenen bir suçu üstlenmesi için para teklif edildiğini ifade eden Güçlü’ye mahkemenin hazır olduğu, birinin teslim olması gerektiği anlatılmış. Nezarethanedeyken üzerinde bulunsun diye kendisine 1500 lira para verilirken asıl parayı karakoldan çıktıktan sonra alacağı söylenmiş.

Polis: ‘Milletvekili yeğenleri de arıyordu’

Güçlü’den sonra tutuksuz yargılanan polis memuru Ergül Kapukaya ifade verdi.

Kapukaya, 2014 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı cinayet büroda görevli olduğunu, Zindaşti’yle nöbetçi olduğu bir gün kızının öldürülmesi vesilesiyle tanıştığını anlattı.

Mahkeme başkanı, Kapukaya’ya Zindaşti’yle mesajlaşmalarını okuyarak hatırlattı. Kapukaya, “Biz sorgu ekibi olduğumuz için cinayeti çözmek için mesajlaştım” dedi. Kapukaya, Zindaşti’nin baron olduğunu bilmediğini savunarak, “Hacı Osman Sezen ile yaptığım görüşmeleri Zindaşti’ye veriyordum. Çünkü o maktul yakınıydı. Milletvekili yeğenleri de arıyordu” diye konuştu. Başkan, milletvekili yeğeninin kim olduğunu sormadı.

Başkan, Kapukaya’ya Zindaşti’ye gönderdiği “Hasmını tanımıyorsun abi, adam beş ay seni kovalamış ekip halinde” mesajını hatırlattı. O da Zindaşti’nin Ali Gonzayi isimli İranlı bir yakını olduğunu, Hacı Osman Sezen’in Zindaşti sanarak onu takip ettiğini, kendisinin de bu konuda Zindaşti’yi uyardığını öne sürdü.

‘Devletin polisisin sen’

Başkan, bunun üzerine Kapukaya’ya Zindaşti’ye yolladığı “Maddiyatı devreye sokalım abi yavaş yavaş” mesajını sordu ve “Devletin polisisin sen” diye çıkıştı. Kapukaya da sokakta çalıştığını ve cinayeti çözmek için böyle söylediğini öne sürdü.

Mahkeme başkanı, mesajlaşmaları hatırlatmaya devam edince Kapukaya, mesajları kimin gönderdiğiyle ilgili karışıklıktan bahsedip bütün yazışmaların dosyada olmadığını savundu. Başkan da bunun üzerine “Yazışmaların hepsi burada olsaydı zaten sen bu kadar basit suçtan…” dedi.

Kapukaya’ya Zindaşti’yle birçok mesajlaşmasının bulunduğunu söyleyen başkan, “Bu normal mi” diye sordu. Kapukaya da “Yukarıdan bize baskı oluyor. Biz de sürekli pres yapıyoruz” dedi. Başkan da “Pres yapınca bilgi alman lazım, burada her şeyi sen aktarmışsın” deyip Zindaşti’ye emniyetin e-posta adresine gelen bir ihbar formunu da yolladığını hatırlattı. Kapukaya, hatırlamadığını söyledi.

Mahkeme başkanının sorgusunun tamamlamasından sonra öldürülen İlhan Ünğan’ın ağabeyi Orhan Ünğan söz aldı ve Kapukaya’ya sorular sordu ancak cevap alamadı. Ünğan da “Kendisi bana ‘Cinayeti sizin işlemediğinizi biliyorum. Ali Gonzayi’yi Gaziosmanpaşa’da işkence yaparak konuşturacağız’ dedi” diye konuştu.

Ünğan’dan sonra Kapukaya’nın avukatı konuşurken, Ünğan’ın avukatı Çağdaş Çetin, Kapukaya’nın avukatının beyanına itiraz etti. Mahkeme başkanının uyardığı Çetin, salondan çıkarken heyeti reddettiğini söyledi. Heyet, Çetin’in reddi hakim talebini reddederek duruşmaya devam etti.

‘Oturumu kapalı yaparsanız anlatacaklarım var’

Duruşmada ifade veren bir diğer sanık da Erkan Kocabaş’tı. Kocabaş, 2017 yılına kadar İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde çalışmıştı.

Kocabaş, ifadesine gazeteci Timur Soykan’ın ‘Baronlar Savaşı: Zindaşti Olayının Perde Arkası’ kitabında ve basında yer alan haberlerde hakkında kasıtlı bir algı oluşturulduğunu öne sürerek başladı.

Dosyanın dijitallerinin kendisine olaydan üç ay sonra teslim edildiğini söyleyen Kocabaş, “Benden özellikle istenen Zindaşti’nin eylemlerinin araştırılmasıydı. Savcı Ercan Devrim’e gün aşırı bu olayı çalıştık. Operasyon, ben şubeden gönderildikten altı ay sonra yapıldı” dedi.

Şubedeki görevinden Ekim 2017’de alındığını söyleyen Kocabaş, “Şubeden alınmam bir makamın isteğiyle gerçekleşti. Dosyadan isimler bilinçli olarak çıkarıldı. Şubeden alınmam karşılığını buldu” dedi. “Eğer oturumu kapalı yaparsanız bildiklerimi daha da anlatırım” diyen Kocabaş şunları söyledi: “Paşakapısı Cezaevi’nde kalırken ‘Suç ortakların orada’ denerek Tekirdağ Cezaevi’ne gönderilmek istendim. Ara durak olan Metris Cezaevi’nde kalırken bu karardan vazgeçildi. Beni oraya öldürmek için göndermeye çalıştılar.”

Emniyet müdürü talimatla dosyadan çıkarıldı

Kocabaş’ın ifadesinin tamamlanmasından sonra İlhan Ünğan’ın ağabeyi Orhan Ünğan söz aldı ve soru sormak için konuşmaya başladı. Bu sırada mahkeme başkanı Ünğan’a yorum yapmamasını, soru sormasını istedi. Ünğan, sözünün kesilmesine öfkelendi ve kardeşinin duruşmadaki sanıklar yüzünden öldürüldüğünü söyleyerek “Ya burada hesaplaşırım, ya da sokakta öldürürüm bunları. Öldürtmeyin bana bunları” dedi.

Kocabaş, Ünğan’ın sorusu üzerine “Emniyet amiri Mustafa Kaymış’ın soruşturma dosyasından çıkarılması için şube müdürü Gaffar Demir talimat verdi. Bu nedenle görevden alındım” dedi.

Mahkeme, Zindaşti hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına karar verdi. Heyet, Orhan Ünğan’ın duruşmadaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Sanık polislerin adli kontrol uygulamaları kaldırıldı.

Bir sonraki duruşman 28 Eylül 2021’de yapılacak.

Talimat Engin Dinç’ten

Dosyanın diğer polis sanığı Güven Güzel, davanın 20 Ocak 2021 tarihli ilk duruşmasında ifade vermişti. Güzel, İstihbarat Daire Başkanlığı’nda 2013’te görevliyken İlhan Ünğan’ın ağabeyi Orhan Ünğan ile Hollanda sınırında bir evde görüştüğünü söylemişti. Anlattığına göre bu görüşme ‘organize suç örgütlerinin faaliyetleri ve Türkiye’deki dini motifli örgütlerle bağlantılarının deşifre edilmesi’ içindi. Güzel’in aktardığına göre Ünğan, Türkiye’deki uyuşturucu trafiği ve cinayetlerle ilgili ciddi istihbari bilgiler vermişti. Güzel, sınır ötesi görüşmenin talimatını ise daire başkanı Engin Dinç’in verdiğini söylemişti.