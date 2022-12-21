Zincir marketlere milyarlarca lira ceza

Rekabet Kurulu, yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında iktidarın hedef gösterdiği BİM’in de yer aldığı zincir marketlere 2,7 milyar TL idari para cezası kesti.

Kurul, tedarikçi niteliğindeki 13 teşebbüse de 878 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Aralarında BİM’in de yer aldığı zicir marketlere ceza. yağdı. (AA)

Hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında rekabeti engelledikleri veya bozdukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Buna göre, BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour’dan oluşan beş zincir markete ve Savola adlı tedarikçi hakkında toplamda yaklaşık 2,7 milyar TL idari para cezasının verildi.

Soruşturma kapsamında üretici/tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsün zincir marketlerdeki fiyatlama davranışları incelendi. Sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları ‘tespit edildi.’

Bunların yanı sıra soruşturma konusu bazı teşebbüslerin marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Rekabet Kanunu’nu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldı.

Bu kapsamda 13 teşebbüs hakkında dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek rekabet ihlali türlerinden olan kartel ve/veya yeniden satış fiyatının tespiti gerekçesiyle 878 milyon TL idari para cezası verildi.

Cezalar şöyle dağıldı;

• Coca-Cola’ya 272.159.349,36 TL

• Eti’ye 173.263.933,89 TL

• Pasifik Tüketim’e 106.002.255,94 TL

• Pepsi’ye 92.506.885,85 TL

• Frito Lay’e 87.954.615,82 TL,

• Düzey Tüketim’e 48.190.012,34 TL

• Red Bull’a 25.711.530,05 TL

• Unmaş’a 24.223.008,88 TL

• Şölen’e 15.680.173,63 TL

• Haribo’ya 10.204.678,30 TL

• Kent Gıda’ya 8.775.984,66 TL

• Glaxosmithkline’na 8.424.667,29 TL

• Doğanay’a 5.553.551,61 TL

BİM hedefteydi

MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yakın tarihteki açıklamalarıyla artan hayat pahalılığından ‘üç harfliler’ diye adlandırdıkları zincir marketleri sorumlu tuttu. İki liderin kastettiği marketler A101, Şok ve BİM.

BİM yöneticisi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç, Bahçeli’nin “Zincir marketlerin FETÖ’yle irtibatı araştırılması gerekmekte. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemeli” sözlerine “Üç harfliler diye bizleri farklı yere koymaya çalışanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar, kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde art niyet ve algı yönetimi vardır” diye yanıt vermişti.

Açıklamalara tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ertesi gün Aykaç’ı tehdit etmişti: “Halkın ekmeğine uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız.”