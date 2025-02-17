Zeynep Gürcanlı: Yerküre hızla İkinci Dünya Savaşı öncesindeki koşullara geri dönüyor

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Yerküre hızla İkinci Dünya Savaşı öncesindeki koşullara geri dönüyor.

– ABD’deki yeni Trump yönetimi ülkeyi hızla içe kapatıyor; Başkan Trump, yanına aldığı dolar milyarderi Elon Musk’la birlikte ABD devlet sistemini kendi dünya görüşü çerçevesinde şekillendirmeye öncelik vermiş durumda. Trump’ın bir diğer önceliği ise, ABD’yi yeniden açık ara küresel üretim lideri haline getirmek. Bunun için ihtiyaç duyulan doğal kaynakların ABD’ye akışı ise ya açık tehditle (Gröndland örneğinde olduğu gibi), ya mevcut savaşlar kullanılarak (Trump’ın “Ukrayna, 500 milyar dolarlık değerli ve az bulunur madeni ABD’ye versin” çıkışı gibi) sağlanmaya çalışılıyor.

– NATO’ya salvo; İkinci Dünya Savaşı’nın ardından kurulan “kural bazlı sistem”, bizzat bu sistemi kuran ABD’nin yeni yöneticileri tarafından yok ediliyor. Trump yönetimi Kanada ya da Meksika’ya yeni vergiler koymaktan bahsediyor. ABD’nin demir çelik ithalatı için yeni vergiler icat ediliyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı