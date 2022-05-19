Zeynep Gürcanlı: Yeni bir ‘yalnızlık’

Erdoğan’ın “zahmet etmesinler” çıkışı Amerikan Kongresi’nde kaşların havaya kalkmasına neden oldu. Aynı dönemde Yunan Başbakanı Mitçotakis’in içinde Beyaz Saray ağırlaması ve Kongre konuşması da barındıran “ABD çıkartması” ile Amerikalı vekillere verdiği “Türkiye’ye F-16 satışına izin vermeyin” mesajı ise, daha bir can kulağı ile dinlendi.

Ortaya çıkan tablo, AK Parti’ni tam da “değerli yalnızlıktan” kurtulmaya çalıştığı dönemde içine düşülen yeni bir “yalnızlık”. Bu yalnızlık pahasına başlatılan pazarlıkta, terörle mücadele konusundaki olası kazanımlar ise, “megafon diplomasisi” nedeniyle zaten başından itibaren “olabilecek en aza” inmiş durumda. Geriye kalabilecek, “Amerikan Başkanı’yla kucaklaşan dünya lideri” imajı ise, bu ekonomik kriz içinde seçim kazandırmaya yeter mi?

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı