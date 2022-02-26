Zeynep Gürcanlı: Yaptırımlar Putin’in kararlılığını etkilemiş görünmüyor

Putin, Rusya karşıtı bu aşırı milliyetçi grupları “bahane” ederek, Ukrayna’da Moskova’ya yakın bir yönetim kuruncaya kadar durmayacak gibi görünüyor.

Batı ülkelerinin art arda açıkladıkları Rusya’ya yaptırım kararlarının ise Putin’in kararlılığını etkilemiş görünmüyor. Ukrayna’daki Rus askeri operasyonu çok hızlı ilerliyor. Eğer operasyon bu hızla devam ederse, Başkent Kiev’in de kısa zaman içinde Rus kontrolüne girme ihtimali büyük.

Nitekim Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in bu konudaki yorumu da yaptırımların Putin’in kararını etkilemeyeceği yönünde; Rusya’ya yönelik Ukrayna krizi öncesinde koyulmuş Batı yaptırımlarının “Rus üreticilerin ithalata bağımlılıklarını azaltmasına yardımcı olduğuna” dikkat çeken Aliyev, “Yeni yaptırımlar Rus ekonomisine elbette darbe indirecektir. Ancak Putin’in harekat kararını verirken muhtemelen bunu da hesaba kattığını düşünüyorum” dedi. Aliyev’in, harekattan sadece bir gün önce Putin’le yüzyüze görüşme yapmış olduğu da düşünüldüğünde, yorumunun önemi de ortaya çıkıyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı