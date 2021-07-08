Zeynep Gürcanlı: Washington’daki ziyaret trafiği, Türkiye’siz oyun kurma hamlesinin somut kanıtı

Ortadoğu bugünlerde çok hareketli;

İttifaklar tazeleniyor, hasımlar barışma masalarına oturuyor.

Birbiri ardına ziyaretler, zirveler, görüşmeler yaşanıyor.

İran’ın, Suudi Arabistan’ın, Mısır’ın, hatta Ürdün’ün öne çıktığı yeni Ortadoğu denkleminde tek eksik ise Türkiye.

ABD’de Başkan Joe Biden yeni Ortadoğu politikasını belirlerken, Türkiye’yi bölgede kuracağı oyuna dahil etmeyeceğinin işaretlerini daha önce pek çok kez verdi.

Washington’da bu hafta ve önümüzdeki hafta yaşanacak ziyaret trafiği de Türkiye’siz oyun kurulma hamlesinin somut kanıtı gibi.

Tüm bu tabloda, Türkiye’ye biçilen rol ise İdlib’de Rusları ve Esad’ı rahatsız etmek, bir de NATO’nun boşaltacağı Afganistan’da Kabil havalimanının “bekçiliği” olarak ortaya çıkıyor.

İşin kötüsü, Ankara’daki hükümet Ortadoğu’da ancak “figüranlık” olarak nitelenebilecek bu role çok hevesli bir görüntü çiziyor…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı