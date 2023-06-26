Zeynep Gürcanlı: Wagner, Putin’in ‘güçlü adam’ portresinin gerçeği yansıtmadığını açığa çıkardı

Rusya’da hafta sonu yaşanan – ve sonu uzlaşmayla biten- darbe girişimi, uluslararası ilişkileri kökünden etkileyecek önemdeydi;

İlk sonuç, ulusal ordular yerine paralı asker şirketlerine güvenmenin sonunun hüsranla biteceğini göstermesi oldu. Rusya’daki Putin yönetimi, besleyip büyüttüğü, Libya’da, Afrika’da, Suriye’de kullandığı Wagner paralı asker şirketinin, cephede yaşanan en küçük karmaşada, elindeki silahları kendisine doğrulttuğunu bizzat yaşadı.

Wagner paralı askerlerinin başkaldırısı, Rusya Lideri Putin’in ülkesindeki “güçlü adam” portresinin aslında pek gerçeği yansıtmadığını da açığa çıkardı.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı