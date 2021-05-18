Zeynep Gürcanlı: ‘Ümmet liderliği’ çabasını kimse ciddiye almıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun aynı hafta içinde bir değil, iki kez “ümmet bizden liderlik bekliyor” cümlesini kullanması boşuna değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefon başında İslam Teşkilatı’nda hangi ülke varsa, hepsiyle konuşma peşinde.

Peki bu çabalar “ümmet liderliği” getirir mi? İşte o büyük bir soru işareti. AK Parti’nin 20 yıllık iktidarının son 10 yılında Türkiye’ye yaşattığı “yalnızlık” da zaten o “ümmet liderliği” hayallerinin sonucu değil miydi? Aynı yanlışta ısrarı anlamak mümkün değil.

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Nitekim, Türkiye kamuoyu bilinç olarak AKP iktidarının çok daha önünde olduğundan, hamasi nutuklar da, “İsrail’e müdahale ederiz” mesajları da iç politikada hiç karşılık bulmadı.

Dışarda da AK Parti’nin bu “ümmet liderliği” çabasını kimse ciddiye alıyor görünmüyor;

İsrail’in saldırganlığının iyiden iyiye artması üzerine ABD Kongresi’ndeki bazı vekillerin bile “bu kadar da olmaz” demesi Başkan Biden yönetimini zar zor harekete geçirmeyi başardı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken bir yandan üst düzey bir bürokratını İsrail’e gönderdi, diğer yandan bizzat telefonun başına oturup Müslüman ülkeleri aramaya başladı. Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ile tek tek görüştü. Ama ilginçtir; listede “ümmetin liderlik beklediği” Türkiye yok.

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Zeynep Gürcanlı’nın yazısı