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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: Uluslararası camiada seçim beklentisi iyiden iyiye arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD’nin geçen yıl göreve başlayan Başkanı Joe Biden arasında bir türlü Ankara tarafından istenen sıcak ilişki kurulamadı. Biden’la yüz yüze ya da telefonla az sayıda temasta, ilişkilerde yeni işbirlikleri yerine problemli alanlar öne çıktı. Belli ki Washington yönetimi de Türkiye’nin seçim sathı mahalline girdiğini göz önüne alıyor, sık sık yayınlanan kamuoyu yoklamalarını da yakından izliyor. ABD’deki hava, mevcut hükümetle seçim öncesinde uzun vadeli işbirliklerine girmemekten yana.

Benzer bir durum Rusya’da da var; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi’de Rus Lider Putin ile yaptığı görüşmede de Moskova’nın ikili ilişkilerde –yine seçime kadar- frene basmayı tercih ettiği ortaya çıktı. O kadar ki, Putin-Erdoğan görüşmesinin ardından ortak bir açıklama bile yapılamadı. Moskova yönetimi Ankara’daki mevcut hükümeti küstürmeden, yaklaşan seçimin sonuçlarına odaklı gitmeyi tercih eden bir görüntü veriyor.


2022’de dış politikanın da Türkiye’deki seçimlere endekslendiğini söylemek mümkün; Sadece içerde değil, uluslararası camiada “öngörülebilirlik” için seçim beklentisi iyiden iyiye artmış durumda…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

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