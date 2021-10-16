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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: Uluslararası aktörler de 2023’deki seçime kilitlendi

Biden yönetimi, bir yandan NATO müttefiki Türkiye’nin daha fazla Rusya’ya –ve elbette Çin’e- yaklaşmasını istemiyor. Başta Yunanistan olmak üzere, Türkiye’nin gergin ilişkiler içinde olduğu pek çok ülke savaş uçağı filosunu yenilerken, Ankara’nın geride kalmaktan duyduğu endişe de Amerikan yönetimi tarafından anlayışla karşılanıyor.Ancak ortada bir de Amerikan bütçesi konusunda bile anlaşamayıp, konu Türkiye olunca Cumhuriyetçi-Demokrat, her aleyhte kararın neredeyse üçte iki çoğunlukla çıktığı bir Amerikan Kongresi var.

Ayrıca; kamuoyu anketleri çerçevesinde AK Parti hükümetini 2023’de zorlu bir seçimin beklemekte olduğu Washington’da Türkiye söz konusu olduğunda en çok konuşulan konular arasında.


Biden yönetiminin, Kongre’nin F-16 satış talebini reddetmesi ihtimalinin büyüklüğünü ve Türkiye’de yaklaşan seçimlerde olası bir iktidar değişikliğini hesap edip, işi olabildiğince zamana yaymayı tercih etmesi mümkün.

İşte Ankara ile Washington arasındaki “F-35 zarar müzakeresinin” böyle bir ortamda yapılması söz konusu.

Sadece Türkiye değil, uluslararası alandaki aktörler de 2023’deki seçimlere kilitlenmiş durumda…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

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