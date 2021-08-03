Zeynep Gürcanlı: Türkiye’nin önünde çok büyük bir milli güvenlik sorunu var; çevre

2015 Kasım seçimlerinde çok tutan ve AK Parti’ye yüzde 50’ye yakın bir destekle seçim kazandıran bu “bekâ” anlayışı, giderek işlevini kaybetti. 2019 yerel seçim kampanyasında ise hiç işe yaramadı; Muhalefet cephesi pek çok büyükşehir belediye başkanlığını iktidardan devralmayı başardı. Şimdilerde “bekâ” deyince kimse, özellikle de genç nesiller terörü düşünmüyor. Çünkü Türkiye’nin önünde çok daha büyük bir milli güvenlik sorunu var; çevre.
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Yangınlarda son durum: Beş kentte 10 yangın sürüyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son beş günde 132 yangından 125’inin kontrol atına alındığını, yedisinin devam ettiğini, ayrıca 78 kırsal yangına müdahale edildiğini açıkladı.
Dünya yanar ve donarken, biz başka türlü kavruluyoruz!
Yangınların şu ya da bu nedenle çıkmış olması; gerektiği gibi müdahale edilemediği ve bu felaketin yalnızca Türkiye’de yaşanmadığı ‘somut’ gerçeklerini değiştiriyor mu?
21 yaşındaki Azra’nın katil zanlısı suçunu itiraf etti
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Belediye başkanı: Gündoğmuş yanarsa Batı Toroslar yanar, önünü alamayız
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