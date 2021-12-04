Zeynep Gürcanlı: Türkiye’nin olası operasyonuna karşı ‘gözdağı’ niteliğinde hareketler

Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağzından Fırat’ın doğusundaki PYD-YPG yapılanmasına yönelik Ekim ayında yeni bir askeri operasyonun olabileceğinin işareti verilmişti ki, Amerikalılar hareketlendi. Türk askeri yeni bir operasyon için –henüz- Suriye’ye geçmedi ama ABD’den general düzeyinde bir askeri heyet, Dışişleri Bakanlığı’ndan da üst düzey bir heyet Fırat’ın doğusuna gidip, PYD-YPG unsurları ile fotoğraf verdi.

Bu arada Ruslar da PYD-YPG kontrolündeki, Türkiye sınırına çok yakın konumdaki Kamışlı Havaalanı’na ilk kez askeri uçak indirdi. Hepsi Türkiye’nin olası bir askeri operasyonuna karşı “gözdağı” niteliğinde hareketler.

İşin ilginci, Ekim ayında Suriye’nin kuzeyindeki PYD-YPG kontrolündeki bölgeye askeri operasyonun “saatler içinde olabileceğine” işaret eden beyanlarda bulunan AK Parti hükümet yetkililerinin, tüm bunların yaşandığı Kasım ayında bu konuda sessizliklerini korumaları oldu.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı