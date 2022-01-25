Zeynep Gürcanlı: Türkiye’nin arabuluculuk rolü işleyecek gibi durmuyor

Rusya ile AK Parti hükümeti döneminde karmaşık bir ilişki geliştiren Türkiye ise konu hakkında ikirciklik bir politika izliyor;

Bir yandan Ukrayna’ya silah satmaya devam ederken, -Türk SİHA’ları Kiev yönetimi tarafından bizzat Donbass’ta kullanıldı- diğer taraftan Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuktan bahsediyor AK Parti hükümeti.

Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında oynamaya çalıştığı “arabuluculuk” rolü ise işleyecek gibi durmuyor. AK Parti hükümeti böyle bir rol üzerinden –tıpkı Kabil hava limanının güvenliği konusunda olduğu gibi- Washington’daki Biden yönetimi ile iletişim kurabileceğini hesaplarken, Moskova’nın sürekli “hayır” yanıtı ile karşılıyor.

Ankara’nın arabuluculuk arayışının Moskova tarafından sürekli reddedilmesinin nedeni ise, Rusya’nın konuyu Ukrayna ile ikili bir mesele olarak görmemesinden kaynaklı.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı