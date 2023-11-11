Zeynep Gürcanlı: Türkiye yeni bir ‘yalnızlık’ dönemine giriyor

AK Parti hükümetinin izlediği dış politikanın bir dönem özetiydi “değerli yalnızlık” ;

Komşularla, bölge ülkeleriyle, Batı cephesiyle sürdürülen hamasi/ kavgacı diplomasinin adını da, bizzat şimdilerde MİT Başkanlığı görevinde olan, dönemin Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın koymuştu.

Sonraları bu politikadan vazgeçildi. Komşuların çoğuyla, bölge ülkeleriyle barışıldı. Batı’ya, Körfez ülkelerine, Mısır’a, İsrail’e, hatta Suriye’ye “çiçek atıldı”, ama “değerli yalnızlık” döneminin Türkiye’nin ulusal çıkarlarına da, imajına da verdiği zarar hala aşılabilmiş değil.

Aksine; Türkiye bugünlerde, bu kez hiç istemese de, yeni bir “yalnızlık” dönemine giriyor gibi.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı