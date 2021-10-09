Zeynep Gürcanlı: Türkiye-İran-Azerbaycan-Ermenistan dörtgeninde güç savaşı yaşanıyor

Tam da Karabağ sorunun çözülmesinin ardından Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme başlar beklentisi ortaya çıkmıştı ki, devreye İran girdi.

Kafkasya’daki gerginliğin görünür yüzünde “ticaret krizi” var; Ama işin aslı başka. Bölge, Türkiye-İran-Azerbaycan-Ermenistan dörtgeninde üstü kapalı güç savaşı yaşıyor. Kafkasya’daki etkinliği artırmak üzerine kurulu bu itiş-kakışın bir ucundan da İsrail’in gölgesi ortaya çıkıyor.

Ankara’nın çok istediği, Nahçivan’ı Azerbaycan’a, Türkiye’yi ise doğrudan Orta Asya’ya bağlayacak olan -Ermenistan topraklarından geçen- kara/demiryolu projesinin yeniden tozlu raflara dönmesi ise büyük ihtimal. Azerbaycan-İran gerginliğinin karayolu üzerinden baş vermesi, aslında Tahran yönetiminin Azerbaycan-Ermenistan savaşı nedeniyle bölgede kazandığı “transit ülke” ayrıcalığını kaybetme endişesiyle de bağlantılı.

Kafkasya’daki gerginlik, Türkiye’nin ehil diplomasi kadrolarına ne kadar ihtiyacı olduğunun da göstergesi aslında;

Son dönemde AK Parti hükümetlerinin her dış sorunu askeri güç kullanarak çözme eğiliminin geri plana attığı diplomatları ve diplomasiyi öne çıkarma zamanı geldi de geçiyor bile…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı