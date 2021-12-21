Zeynep Gürcanlı: Türkiye ile Ermenistan normalleşmesi, Moskova’nın ‘izin verdiği’ ölçüde gerçekleşecek…

Moskova’nın gözünde, AK Parti hükümeti Batı’yla söylemde ne kadar kavga ediyor gibi görünse de, Türkiye bir NATO ülkesi. Üstelik Ankara, –S-400 satın alımı dışında- NATO üyesine uygun davranışlar sergiliyor Rusya’nın yakından ilgilendiği meselelerde; Polonya’ya ve Ukrayna’ya SİHA satışları, Karadeniz’de Batı’yla ortak hareket etmek, Libya’da Rusya ile karşı cephelerde yer almak bunların örnekleri.

Dolayısıyla Moskova’nın, Türkiye’nin Ermenistan’la yakınlaşmasını “kontrol altında” tutmaya çalışacağını varsaymak yanlış olmaz.

Nitekim Ankara’nın önerisiyle gündeme gelen, Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan “6’lı toplantısının” ilk evsahipliğini geçen hafta Moskova’nın yapmış olması bunun işareti.

Görünen o ki, Türkiye ile Ermenistan normalleşmesi, Moskova’nın “izin verdiği” ölçüde gerçekleşecek…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı