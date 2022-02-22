Zeynep Gürcanlı: Türkiye çember dışında bırakılıyor

Türk dış politikası uzun süredir bir savrulma dönemi yaşıyor;

Kişisel kızgınların ya da dini/mezhepsel siyasi yaklaşımların devletler arası ilişkilere yansıması;

Yaşanan küslük dönemleri;

Ardından birden bire gelen barışmalar.

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan’la normalleşme çabasına, tüm bu süreçler geçilerek varıldı. Ancak elbette yaşanan bu savrulmaların Türkiye’ye bedeli olması kaçınılmaz.

Ukrayna krizi gibi dünyayı savaşın eşiğine getiren bir meselede, ABD Başkanı Biden NATO’daki pek çok müttefikini şahsen arar, görüş sorar, işbirliği teklif ederken, Türkiye –deyim yerindeyse- çember dışında bırakılıyor. Biden’ın 11 Şubat’ta NATO üyesi liderlerle yaptığı, İngiltere’den Almanya’ya, Fransa’dan Polonya’ya, Kanada ve Avrupa Birliği’ne kadar pek çok liderin katıldığı video konferansa, Türkiye’nin dahil edilmemiş olması bunun örneği.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı