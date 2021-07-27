Zeynep Gürcanlı: Tunus’ta başlayan ‘Arap Baharı’ yine Tunus’ta bitecek gibi duruyor

2011 yılında Arap Baharı’nın başladığı ülkeydi Tunus. Halk protestoları sonucunda diktatör Zeynel Abidin Bin Ali rejimi devrildi, ülkeye demokratik bir iklim hakim oldu.

Kuzey Afrika ve Ortadoğu’yu kapsayan tüm Arap Baharı hareketlerinde olduğu gibi, Tunus’taki demokratik iklimden en çok faydalanan siyasal İslamcı hareketler oldu. Müslüman Kardeşler’in Tunus ayağı olarak tanınan Nahda hareketi iktidar ortağı haline geldi. Ancak Mısır’da Mursi liderliğindeki Müslüman Kardeşler’in başına gelenler, Filistin’deki Müslüman Kardeşler hareketi Hamas’ın uluslararası camiadan dışlanmışlığı, Suriye’de Müslüman Kardeşler sempatizanı grupların dış güçlerin büyük çabalarına rağmen Şam’da iktidarı devralamaması ve giderek marjinalleşmesi, Tunus’daki Nahda Hareketi için “ders” niteliğinde oldu.

Kısacası, ilk bakışta Tunus’taki kargaşa, 2011’de Arap Baharı ile bölgede iktidara yürüyen Müslüman Kardeşler’in “Büyük Ortadoğu” bölgesindeki son kalelerinden birinin de yıkılması gibi görünüyor. Tunus’ta başlayan “Arap Baharı”, 10 yıl sonra yine Tunus’ta bitecek gibi duruyor…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı