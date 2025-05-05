Zeynep Gürcanlı: Trump'ın İran meselesinde diplomasiyi işletme kararına rağmen İsrail durmuyor

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Suriye’de İsrail’in fütursuzca “top koşturmasına” alan açan Trump yönetimi, İran’a ise farklı yaklaşıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İran’ı vurma talebi -şimdilik- Trump yönetiminde kabul görmedi. Hatta Trump, İran konusunda İsrail’le aynı fikirde olan Amerikalı yetkilileri görevden almaya bile başladı. Washington Post, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ı, Netenyahu ile İran konusunda fazla “sıkı fıkı” olduğu gerekçesiyle görevden aldığını, daha pasif sayılabilecek BM Daimi Temsilciliğine atayacağını yazdı.

Ancak Trump’ın İran meselesinde diplomasiyi işletme kararına rağmen İsrail durmuyor. Geçen hafta İran’a ait enerji tesislerinde, limanlarda “nedeni belli olmayan” patlamalar gerçekleşti. O kadar ki, İran dini lideri Ali Hamaney’in danışmanı Ali Laricani Tahran’da basın toplantısı düzenlerken elektrikler kesildi. İşin ilginci o basın toplantısında İran Enerji Bakanı da vardı.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı