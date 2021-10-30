Zeynep Gürcanlı: Tezkeredeki yabancı güç ÖSO mu?

CHP’nin tezkereye pek çok itirazı var; en çok öne çıkanı ise tezkerede yer alan, Türkiye topraklarında yabancı güçlerin konuşlandırılmasına imkân veren ifade. CHP sözcülerinin bu ifadenin “hangi silahlı güç” için tezkereye dahil edildiğine ilişkin ısrarlı soruları -hep yapılageldiği gibi- AK Parti hükümetinin yoğun hamaset içeren muğlak açıklamalarıyla karşılandı, ancak net bir yanıt verilmedi.

AK Parti hükümeti döneminde peşmerge unsurlarının, silahlarıyla Türkiye topraklarından geçişine izin verilmesi göz önüne alındığında, yeni tezkerenin de ‘acaba silahlı Özgür Suriye Unsurları için mi kullanılacağı’ diplomatik kulislerde konuşulmaya başlandı.

Suriye’deki silahlı unsurların Türkiye’nin bir şekilde dahil olduğu dünyanın çeşitli köşelerindeki silahlı itilafl arda -Libya ya da Karabağ gibi- kullanıldığına ilişkin yabancı siyasetçilerin açıklamaları malum. Tezkeredeki ifade sayesinde -bir önceki tezkerede de vardı aynı ifade- ÖSO’cuların Türkiye’deki hareketleri kolaylaştırılmış olabilir.

Kötü olasılık ise, Rusya ve Esad güçlerinin yüklenmeye hazırlandıkları İdlib’in düşmesi halinde, TSK’yla birlikte hareket eden silahlı ÖSO’cuların Türk topraklarına konuşlandırılmaları.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı