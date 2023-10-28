Zeynep Gürcanlı: Tehlikeli gelişmeler

Orta Doğu’da şimdilik İsrail ve Gazze Şeridi ile sınırlı gibi görünen çatışma ortamı, genişleme eğilimine girdi. Tüm dünya açısından çok tehlikeli gelişmeler yaşanıyor.

ABD’nin Gazze meselesinde İsrail’e verdiği desteği aşıp, doğrudan Suriye’nin doğusundaki İran yanlısı milislerin üslerine düzenlediği hava saldırısı, konunun büyüme eğiliminin en somut göstergesi. ABD yönetimi, İran’ın vekil güçlerinin bölgedeki Amerikan askerlerine yönelik saldırılarına karşı, bu hava harekâtının bir “nefs-i müdafa” olduğunu öne sürüyor. Ancak bombalanan üslerin zaman zaman İran’ın resmi silahlı gücü Devrim Muhafızları tarafından da fiilen kullanılması, işin bir Washington-Tahran restleşmesine varabileceğine ilişkin işaretler barındırıyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı