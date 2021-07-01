Zeynep Gürcanlı: Tahkimin işlemesi için projenin ‘yolsuzlukla’ bağlantısı bulunmaması gerekiyor

Bir de, toplumsal muhalefete rağmen iktidarlar tarafından “inadına” altına imza atılan büyük altyapı projelerinin, iktidarın değişmesi halinde akıbetinin ne olacağı konusu var tabi;

Muhalefetin “iktidara geldiğimizde hak edişleri/söz verilen paraları ödemeyeceğiz” çıkışlarına karşılık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “söke söke” ifadesini kullanarak işaret ettiği uluslararası tahkim işte tam da burada devreye giriyor.

Ancak uluslararası tahkimin işlemesi için sadece iktidarların altına imza attıkları anlaşma hükümleri yeterli değil; İlgili şirketlerin açtıkları davaları kazanabilmeleri için bazı ek şartlar da var;

Mesela söz konusu projelerin herhangi bir şekilde “yolsuzlukla” bağlantısı bulunmaması, kamuoyu çıkarının aksine haksız zenginleşmeye imkan vermemesi, imzacı olan iktidarın “yetkisini kamuoyunun zararına kullandığına” ilişkin kanıtlar, emareler olmaması gerekiyor.

Türkiye’nin de tarafı olduğu Yolsuzlukla Mücadele Uluslararası Sözleşmesi mesela, yine Türkiye’nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi şemsiyesi altında kurulmuş GRECO mesela, hep bu konuları güvence altına alan uluslararası antlaşmalar.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı