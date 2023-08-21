Zeynep Gürcanlı: Son gelişmeler normalleşmenin pek de gerçekçi olmadığını ortaya koyuyor

Türkiye’de seçimlerden önce ve hemen sonrasındaki adımlar, AK Parti hükümetinin mazide kalmış “komşularla sıfır sorun” politikasını yeniden yürürlüğe sokacağı izlenimi vermişti.

Gerçekten öyle mi?

Dış politikada yaşanan son gelişmeler, bu “normalleşmenin” pek de gerçekçi olmadığını ortaya koyar nitelikte;

Türkiye’deki seçim öncesi ve hemen sonrasında İhvan/ Müslüman Kardeşler ile ilişkinin küçük adımlarla kesilmeye başlanması, Türkiye’deki İhvancı bazı isimlerin -sessizce – ülkeden gönderilmesi, kalanların kurdukları medya organlarının sesinin kesilmesi, başta Mısır olmak üzere, Araplarla ilişkileri yeniden düzeltiyor ki, yine olanlar oldu; Her biri kendi ülkelerinde ihvan/Müslüman Kardeşler’in önde gelen isimlerini, “Müslüman Alimler Birliği” adı altında, Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlandı.

Öte yandan, Türkiye’nin Libya’da bir limanı süresiz kiraladığı haberi -ki yalanlandı- ortalığa saçıldı. Bazı Arap gazete ve televizyonları işi, Libya’da mevcut hükümet ile Türkiye arasındaki olası ortaklığın “birleşik devlet kurmaya” kadar varacağını yazıp çizmeye kadar götürdü. Alın size Mısır’la bir gerginlik unsuru daha.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı