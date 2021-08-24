Zeynep Gürcanlı: Sığınmacılar Katar üzerinden Türkiye’ye mi getirilecek?

Türkiye’de muhalefetin ve kamuoyunun yeni bir Afgan göçüne, ya da Türkiye’nin Batı ülkelerinin “mülteci deposu” haline getirilmesine yönelik tepkisi nedeniyle AK Parti hükümetinin, İngiltere, ABD ya da AB ülkelerinin alacağı Afgan mülteciler için bugünlerde “işlem merkezi” kurması zor. Ancak diplomatik kulislerde, sığınmacıların önce Katar’a götürülüp, bir süre sonra –kamuoyu unuttuktan sonra- Türkiye’ye getirilmesinin, ya da İran’la sınırlardan geçişlerine göz yumulmasının söz konusu olabileceği konuşuluyor. Nitekim şimdilik ABD /İngiliz uçakları Kabil’den havalanıp, çoğunlukla Katar’a iniş yapıyorlar.

AK Parti hükümetinin şeffaflıktan uzak Afganistan politikası çerçevesinde, buraya taşınan sığınmacıların sessiz sedasız Türkiye’ye getirilip getirilmeyeceklerini de zaman gösterecek…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı