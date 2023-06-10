Zeynep Gürcanlı: Sıcak para nereden gelecek?

Bu konuda en büyük beklenti Batı cephesinden. Ancak ABD ve Avrupa ülkeleri, ekonomideki dönüşümün, dış politikaya da yansıyıp yansımayacağını görmek için Temmuz ayını bekliyor. Ankara’daki Batılı diplomatlara göre, eğer AK Parti hükümeti Temmuz ayında Vilnius’ta gerçekleşecek NATO zirvesine kadar İsveç’in İttifak’a katılımı konusundaki engeli kaldırırsa, bu dış politikada da “dönüşümün başlangıcı” olarak yorumlanacak.

Sıcak para ve ardından yatırımın gelmesi konusunda Ankara’nın Rusya’dan ise pek bir beklentisi yok; Putin yönetimi, seçim kampanyası sürecinde Türkiye’nin doğalgaz borcunu öteleyerek, Akkuyu Nükleer Santrali’nde yıllar içinde kullanılacak milyarlarca doları Türkiye’ye bir kalemde göndererek, yapacağını yaptı. Ukrayna savaşı nedeniyle Batı’nın yaptırımı altındaki Rusya’dan gelecek her yeni para ve yatırımın Türkiye açısından risk taşıdığı da gerçek. Bir de buna Rusya’nın da hemen hemen tüm kaynaklarını UKrayna savaşına ayırdığı eklenirse, Moskova’dan yeni bir destek beklemek pek mümkün görünmüyor.

Çin, gerek seçim kampanyası döneminde, gerekirse yeni hükümetin oluşumunun ardından Türkiye’ye çok hevesle yaklaştığı izlenimi vermiyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı