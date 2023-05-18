Zeynep Gürcanlı: Seçimlerdeki psikolojik harp

Psikolojik harp tekniklerinin böylesine yaygın kullanıldığı bir ortamda, Türkiye de bundan azade değil elbette. Özellikle seçim dönemi kampanyalarında Türk halkı bizzat tanık oldu bu tip paylaşımlara. En belirgin örnek, Millet İttifakı’nın seçim videosunun manipüle edilip, içine PKK terör örgütünün tanınmış teröristlerinin görüntüleri dahil edilerek kampanya sürecinde bunun halka seyrettirilmesiydi.

Bir başka örnek sandık başında yaşandı; Çoğunlukla muhalefetin güçlü olduğu sandıklarda, karşı tarafı yıldırma, direncini kırma amacıyla sandıklar yeniden ve yeniden saydırıldı. Kimi yerde bu sayımlar 11 kez üst üste yapıldı. Böylece karşı tarafı yıldırıp, psikolojik üstünlüğün ele geçirilmesi amaçlandı. Bu taktiğin bir ölçüde başarılı olduğunu söylemek de mümkün.

Tüm bu örnekler, giderek kutuplaşan uluslararası ortamda, psikolojik harp tekniklerinin hayatın her alanına girdiğini gösteriyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı