Zeynep Gürcanlı: Şam'ın 'hamiliği' Araplar'a gidecek gibi

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HTŞ Başkent Şam’a girdiğinde, Suriye’deki yeni yönetimin “hamisinin” Türkiye olacağına ilişkin bir izlenim ortaya çıkmıştı. Gerek ABD’nin yeni Başkanı Trump’ın söylemleri, gerekse Ankara’daki “zafer” havası da bu durumu körükler nitelikteydi. Ancak Şam’ın Esad’dan alınmasının üzerinden sadece haftalar geçmişken, “hamilik” de el değiştirme eğilimine girdi.

HTŞ bugünlerde gözünü Türkiye’den çok, Suudi Arabistan’a çevirmiş durumda.

Bu değişikliğin ardında pek çok neden var; İlk akla gelen, Körfez Arapları’nın müthiş zenginlikleri karşısında Türkiye’nin, üstelik büyük bir ekonomik krizle boğuşurken, Suriye’nin yeniden inşasında etkin olma şansının düşük durması. Finansal kaynak Araplar’dan gelince, bunun dağıtımında da yine Araplar ve okyanus ötesi müttefiklerinin söz sahibi olması kaçınılmaz. Türkiye’ye de elbette bazı alt taşeronluklar düşmesi mümkün; ancak Ankara’nın kendisine Suriye’nin merkezinde bunun ötesinde bir güç vehmetmesi hayale dönecek gibi duruyor.

İkinci neden, “Arap toprağı” kabul edilen Suriye’nin, Arap olmayan İran’ın etkisinden çıkıp, yine Arap olmayan bir başka ülkenin, Türkiye’nin etkisine girme olasığılının Ortadoğu’da denge değiştirici niteliği; Körfez Arapları buna izin verecek gibi durmuyorlar.

Üçüncü neden ise, Ortadoğu’yu “zapt-u rapt” altına alıp, yüzünü Çin’e çevirmeyi planlayan ABD yönetiminin, çekilirken İsrail’i güvence altına alma isteği; Trump’ın bir önceki Başkanlık döneminde başlattığı Arap-İsrail uzlaşmasına Suudi Arabistan’ı da katmak istediği bir sır değil. Suudiler’in İsrail’e resmen barışmasının ve İbrahim Antlaşmalarının parçası olmasının bedeli ise “Suriye’nin hamiliği” olacak gibi duruyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı