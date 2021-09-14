Zeynep Gürcanlı: Şam yönetimi ile de bir yumuşama mümkün olmaz mı?

Tüm Ortadoğu politikasını Sisi’nin Mısır’ı ile kavga üzerine kurmuş olan AK Parti, bundan vazgeçerken, acaba Şam yönetimi ile de bir yumuşama mümkün olmaz mı? Üstelik konuya PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD-YPG’nin Suriye topraklarındaki kontrolünü sona erdirmek özelinden bakıldığında, Şam yönetimi ile Ankara’nın farklı cephelerde durduğunu söylemek de mümkün değilken.

Ankara’nın masaya oturup anlaşacağı bir Şam yönetimi, sadece PYD-YPG sorunun çözümünü için değil, aynı zamanda Türkiye’nin İdlib bataklığından çıkması için de bir fırsat.

ABD‘nin 20 yıl önceki terör saldırısını törenlerle andığı gün, Türkiye bir kez daha terörü bizzat yaşadı- Suriye’nin İdlib bölgesinde Mehmetçiğe karşı yapılan terör saldırısı Türkiye’ye 3 şehide maloldu.

Rusya’nın yaptığı açıklamalar, izlediği politikalar, İdlib bölgesinin Rus uçakları tarafından sürekli bombalanması, bunun ardının da geleceği izlenimi veriyor. Daha kaç şehit vereceğiz İdlib’de ? Tam olarak ne için? Eğer Ankara cesur davranamazsa, bölgedeki rolü ABD’nin çekilerek bıraktığı boşluğu, yine onun adına doldurmaya çalışmaktan öteye gitmez. Zaten neredeyse son 10 yıldır yapılmakta olan -ve hiçbir yere varamayan- da bu değil mi?

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı