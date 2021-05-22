Zeynep Gürcanlı: Sadece vatandaşta değil, hükümet üyelerinde bile kafa karışıklığı arttı

Türkiye’nin her gün değişen gündemini takip etmek çok zor hale geldi. İç politika ve dış politika birbirine girdi.

Sadece vatandaşta değil, hükümet üyelerinde bile kafa karışıklığı arttı. Bir bakan, Türkiye’nin bir ülkeyle olan ilişkisini eleştirirken, diğeri aynı ülkeye nezaket jestleri yapma yoluna girdi.

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Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen -zehir zemberek ifadelerle dolu- son Türkiye raporunda da dikkat çeken, Avrupalı parlamenterlerin de aynı kafa karışıklığına atıf yapmaları.

Bu liste, özellikle son birkaç yıldır yayınlanan AB Komisyonu ya da Avrupa Parlamentosu raporlarda hemen hemen aynı ifadelerle yer alıyor. Ancak AP’nin son raporunda yeni bir unsur daha var hükümetin ‘ülkeyi geri götürdüğü’ söylenen organize suçla mücadele.

Son dönemde bir organize suç örgütü liderinin çektiği videolar aracılığıyla Türk siyasetini -deyim yerindeyse- darmadağın etmesi, Türkiye gündeminde en çok tartışılan konu haline gelmesi, Avrupa Parlamentosu’nun bu tespitinin çok da yanlış olmadığını ortaya koymuyor mu?

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Zeynep Gürcanlı’nın yazısı