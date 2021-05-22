Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: Sadece vatandaşta değil, hükümet üyelerinde bile kafa karışıklığı arttı

Türkiye’nin her gün değişen gündemini takip etmek çok zor hale geldi. İç politika ve dış politika birbirine girdi.

Sadece vatandaşta değil, hükümet üyelerinde bile kafa karışıklığı arttı. Bir bakan, Türkiye’nin bir ülkeyle olan ilişkisini eleştirirken, diğeri aynı ülkeye nezaket jestleri yapma yoluna girdi.

Reklam

Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen -zehir zemberek ifadelerle dolu- son Türkiye raporunda da dikkat çeken, Avrupalı parlamenterlerin de aynı kafa karışıklığına atıf yapmaları.

Bu liste, özellikle son birkaç yıldır yayınlanan AB Komisyonu ya da Avrupa Parlamentosu raporlarda hemen hemen aynı ifadelerle yer alıyor. Ancak AP’nin son raporunda yeni bir unsur daha var hükümetin ‘ülkeyi geri götürdüğü’ söylenen organize suçla mücadele.

Son dönemde bir organize suç örgütü liderinin çektiği videolar aracılığıyla Türk siyasetini -deyim yerindeyse- darmadağın etmesi, Türkiye gündeminde en çok tartışılan konu haline gelmesi, Avrupa Parlamentosu’nun bu tespitinin çok da yanlış olmadığını ortaya koymuyor mu?

Reklam

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

SON HABERLER

Gezi’ye ‘torba dava’: Kavala’nın tutukluluğu devam

Gezi Parkı eylemleri, üçüncü kez yargılanıyor. 12 Haziran 2014’te ilk olarak Taksim Dayanışması bileşenlerinin yargılanmasıyla başlayan sürecin son halkasında davaya, Beşiktaş’ın taraftar grubu çArşı üyesi 35 kişi sanık olarak eklenmek isteniyor. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın, Amerikalı akademisyen Henri Barkey ile birlikte ‘darbe girişimi’yle ilgili suçlandığı dosyanın da eklenmesiyle şimdiye kadar Gezi eylemlerle ilgili açılmış hacmi en geniş ‘torba dava’ söz konusu.

Selvi’nin ‘iddianamesi’ni Demirtaş’ın avukatı çürüttü: Herkes aptal mı?

HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’a atfen kaleme aldığı ifadeler ‘uydurma’ çıkınca kendini ‘kulis haberciliği’ yapmakla savunup HDP’ye yüklenen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye yanıt gecikmedi. Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Selvi’ye, “Demirtaş beş senedir hangi kulise çıkmış?” diye sordu.