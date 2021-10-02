Zeynep Gürcanlı: Putin’in Türkiye’deki kamuoyu yoklamalarından haberdar olmaması mümkün değil

Putin istihbaratçı geçmişi olan, çok tecrübeli bir siyasetçi. Türkiye’deki kamuoyu yoklamalarından, muhalefetin “Türkiye’nin çıkarına olmayan uluslararası anlaşmalara uyulmayacağı” açıklamalarından haberdar olmaması mümkün değil. Türkiye’de böyle bir siyasi ortam varken, AK Parti hükümeti ile uzun soluklu olamayacak, üstelik Türkiye’de iktidara gelmesi olası muhalefeti de karşısına alabilecek anlaşmalara girişmesinin pek de akıllıca görünmeyeceğini hesaplıyor olabilir.

Benzer bir durum ABD’yle ilişkilerde de mevcut. ABD Başkanı Biden’ın New York’ta Erdoğan’la görüşmemesi, Türk tarafının rahatsızlığını dışa vurması üzerine Roma’da Ekim sonunda yapılacak G-20 toplantısında kısa bir ikili görüşmeye razı olması da bunun göstergesi.

Belli ki kimse, AK Parti hükümetinin siyasi ömrünün 2023’ü geçip geçmeyeceğini görmeden kritik adımlar atmaya yanaşmayacak.

Soçi’den sonra, Roma’dan önce manzara şu;

Gerek Rusya, gerekse ABD açısından Türkiye ile ilişkiler, 2023 seçimlerine kadar “durumu idare etme” ve sadece çıkabilecek acil problemleri yönetme dışına taşmayacak gibi görünüyor…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı