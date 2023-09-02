Zeynep Gürcanlı: Putin-Erdoğan görüşmesinin Türkiye’de yapılması gerekiyordu

İki lider arasındaki son dört görüşmenin hepsi Rusya’da gerçekleşmişti. Uluslararası itibar açısından bakıldığında, Putin-Erdoğan görüşmesinin Türkiye’de yapılması gerekiyordu. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalarında görüşme yeri olarak hep Türkiye’yi adres gösterdi. Ancak Erdoğan’ın “Ağustos’ta görüşme” öngörüsü de, “Türkiye’de bir araya geleceğiz” vaadi de gerçekleşmedi. İki liderin Rusya’da, Soçi’de görüşecekleri kesinleşti. Ancak tarih konusu hala net değil.

Zirve konusundaki tarih ve yer karmaşasında Ukrayna savaşı nedeniyle Putin hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yakalama kararı olması kadar, Ankara-Moskova ilişkilerindeki gerginleşen hava da etkili. Türkiye’deki seçimler öncesinde Moskova’dan dolaylı pek çok destek alan AK Parti hükümeti, seçim sonrasında dış politika yönelimini Batı’ya çevirmiş durumda. Gerginliğin en büyük nedeni bu yönelim.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı