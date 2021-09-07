Zeynep Gürcanlı: Ortadoğu’da ‘arası bulunan ülke’ konumuna gerilemenin sonuçları bunlar

Bağdat’ta düzenlenen “işbirliği ve ortaklık” zirvesine, bölge ülkeleri dışında bir de Fransa’dan Cumhurbaşkanı Macron’un katılması dikkat çekmişti. Nitekim o ziyaretin anlamı da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Macron’un önce Bağdat’a, sonra da Erbil ve Musul’a gitmesinin hemen ardından sonuç geldi; Fransız petrol şirketi Total, Irak merkezi hükümeti ile tam 27 milyar dolarlık petrol ve doğal işbirliği anlaşması imzalandı.

Türkiye’nin, Ortadoğu’da “arabulucu” rolünden, “arası bulunan ülke” konumuna gerilemesinin sonuçları bunlar; AK Parti hükümetinin bir dönem övündüğü “değerli yalnızlığının” sonuçları…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı