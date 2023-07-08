Zeynep Gürcanlı: Normalleşme süreci, dış politikada da devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’i atayarak başlattığı “normalleşme” sürecine, dış politikada da devam ediyor.

Erdoğan’ın yakın dönem takviminde, çok önemli dış politika temasları var.

Bu temaslardan en göze çarpanı Vilnius’ta haftaya yapılacak olan NATO zirve toplantısı. İsveç’in İttifak’a üye olmasına koyduğu veto nedeniyle gözler Türkiye’de. Vilnius toplantısı öncesinde İsveç ve Türkiye arasında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in girişimiyle toplantı üzerine toplantı yapılıyor. Ancak takvim sıkışık; her konuda uzlaşılsa bile, 11-12 Temmuz’daki Vilnius zirvesine kadar TBMM’den İsveç’in NATO üyeliğine onay kararını çıkarmak -imkansız değilse de- çok zor artık.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı