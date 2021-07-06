Zeynep Gürcanlı: Mehmetçiğin ‘İstenmiyorsunuz’ denen bir ülkeye gönderilmesi büyük risk

Türkiye’yi dış politikada zorlu bir yaz bekliyor.

ABD Afganistan’dan resmen, Ortadoğu’dan ise fiilen yavaş yavaş çekilirken, yerini kimin dolduracağı konusu hala belirsizliğini koruyor. Bu belirsizlik de en çok, dünyanın en istikrarsız coğrafyalarından birinde bulunan Türkiye’ye zarar getirecek gibi;

ABD’nin istihbarat raporlarına göre Taliban’ın Afganistan’da kontrolü 6 ile 2 yıl içinde tam olarak sağlama ihtimalinden söz edilirken, Mehmetçiğin “istenmiyorsunuz” denilen bir ülkeye gönderilmesi büyük risk taşıyor.

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’la iki ülkenin turizm gelirlerinin sekteye uğramaması için yapılan “karşılıklı sessizlik mutabakatı” işliyor görünse de, İran, Irak, Suriye ve özellikle de Afganistan’daki gelişmeler, dış politika açısından Türkiye’yi yaz aylarında çok uğraştırmaya aday.

Hamaset ve ordu desteği ile sürdürülen dış politikada, -tehlikeli Afganistan macerası hariç- gerileme sürecek gibi.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı