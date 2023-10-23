Zeynep Gürcanlı: Kuşak-Yol nereye gidiyor?

Türkiye kamuoyu İsrail-Filistin meselesiyle meşgulken, dünyanın öbür ucunda kritik bir toplantı gerçekleşti. Çin Devlet Başkanı Şi’nin inisiyatifi olan Kuşak- Yol projesinin 10. yıldönümü için Pekin’de düzenlenen zirveye, bir kısmı lider düzeyinde, yaklaşık 140 ülke katıldı.

Zirvenin onur konuğu, Ukrayna savaşının başlamasından itibaren, yaklaşık iki yıldır eski SSCB toprakları dışına çıkmamış olan Putin’di. Putin ve Şi yaptıkları ikili toplantılarla, Rusya’nın Çin’e önümüzdeki 12 yıl içinde 70 milyon ton buğday, hububat ve sebze satmasına ilişkin yaklaşık 2.5 trilyon rublelik bir anlaşma imzalandı. Ayrıca iki ülke, küresel gelişmelerde omuz-omuza durmaya devam edeceklerini de hem konuşmalar, hem de imzalanan diğer anlaşmalarla bir kez daha ortaya koydular.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı