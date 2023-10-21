Zeynep Gürcanlı: Küresel sistemin çöküşünün ayak sesleri

Gazze’de, İsrail’in attığı bombaların seslerine, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan küresel sistemin çöküşünün ayak sesleri de eşlik ediyor sanki. 1945 sonrasındaki liberal ekonomik sisteme karşı komünist rejimler dengesi, Sovyet bloğunun çökmesi sonrasında demokrasilere karşı baskıcı rejimler denklemine çevrilmeye çalışıldı. Her iki dengede de başat aktör ABD oldu. Ancak Gazze, yaratılan bu denklemlerin çöküşünü de göstermesi açısından ibretlik; insanoğlunun bin yıllardır kazandığı tecrübe sonucunda geliştirdiğine inandığı en iyi yönetim şeklinin, hukuk sistemine dayalı demokrasilerin, İsrail’in Gazze operasyonları karşısında kumdan kale gibi dağıldığını izliyor tüm insanlık.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı