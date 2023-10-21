Zeynep Gürcanlı: Küresel sistemin çöküşünün ayak sesleri

Gazze’de, İsrail’in attığı bombaların seslerine, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan küresel sistemin çöküşünün ayak sesleri de eşlik ediyor sanki. 1945 sonrasındaki liberal ekonomik sisteme karşı komünist rejimler dengesi, Sovyet bloğunun çökmesi sonrasında demokrasilere karşı baskıcı rejimler denklemine çevrilmeye çalışıldı. Her iki dengede de başat aktör ABD oldu. Ancak Gazze, yaratılan bu denklemlerin çöküşünü de göstermesi açısından ibretlik; insanoğlunun bin yıllardır kazandığı tecrübe sonucunda geliştirdiğine inandığı en iyi yönetim şeklinin, hukuk sistemine dayalı demokrasilerin, İsrail’in Gazze operasyonları karşısında kumdan kale gibi dağıldığını izliyor tüm insanlık.
SON HABERLER
Hollywood yıldızlarından Biden’a mektup: Gazze’nin bombalanmasını durdurun
Aralarında Joaquin Phoenix, Cate Blanchett ve Susan Sarandon gibi Hollywood’un önde gelen isimleri ABD Başkanı Joe Biden’a İsrail-Hamas savaşında ateşkes çağrısında bulunması istedi.
İstanbul’un barajlarındaki su seviyesi yüzde 21’e düştü
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 21,01’e geriledi.
Şekip Mosturoğlu’nun çocukluk hayali gerçek oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe’nin eski asbaşkanlarından Mehmet Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe’yle Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının Suudi Arabistan’da oynanmasını ‘çocukluk hayalim gerçek oldu’ diyerek tiye aldı.
Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye insani yardım girişi başladı
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nın geçici süreyle açılarak insani yardımların bölgeye girmeye başladığı bildirildi.
Benzine zam
İsrail-Filistin savaşı yüzünden artan petrol fiyatları ve dolardaki yükseliş, pompaya da yansıyor. Benzine 1 lira 48 kuruş zam geldi.