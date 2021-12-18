Zeynep Gürcanlı: Küresel ekonomide yeni bir sistem doğuyor

Putin-Şi görüşmesinden bir hafta önce Putin’in Biden’la yaptığı görüşmeden iki ülkeyi karşı karşıya getiren Ukrayna krizi konusunda uzlaşma çıkmamasını, ABD Başkanı’nın görüşme sonrasında Rusya’ya karşı “swift sisteminden çıkarılma” yaptırımıyla tehdit etmesini de buna ekleyin. Ukrayna’da ABD ve müttefiklerinin artan baskısı karşısında Rusya’nın imdadına, yine Amerikan yaptırımı altındaki Çin’in koştuğu ortada; Amerikalılar “asıl hasım” ilan ettikleri Çin’i durdurmak isterken, karşılarındaki Çin-Rusya cephesini giderek sağlamlaştırıyorlar. Çin ile Rusya’nın kuracağı alternatif ticaret sistemine yine ABD’nin tek taraflı olarak koyduğu yaptırımlara maruz kalan diğer ülkelerde memnuniyet yaratacağını düşünmek de yanlış olmaz.

İran’ın, Venezuela’nın, Küba’nın -hatta CAATSA yaptırımı altındaki Türkiye’nin- bu yeni sistem içinde Rusya ve Çin’le ticari ilişki kurmak konusunda kendilerini daha rahat hissetmeleri mümkün.

Hatta ABD’nin Avrupa’daki “sağlam” müttefiklerinin bile, hem Rusya’ya olan doğalgaz bağımlılığı, hem de Çin’le yoğun ticari ilişkileri nedeniyle böylesine bir sisteme bir şekilde dahil olmaları büyük olasılık. ABD küresel gücünü pekiştirmek için uğraşırken, uluslararası finans sistemindeki etkinliğini yitirmekle karşı karşıya…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı